Joaquín Cortés estalla contra Paula Echevarría: "Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti"

El mundo gitano se ha levantado en contra de Paula Echevarría. La exmujer de David Bustamante dedicó la semana pasada una entrevista a EFE donde hablaba de Dulceida, una de las influencers de moda. Paula Echevarría aseguraba que estaba contenta de compartie ese título con ella pero que no tenían nada que ver. Y, a continuación, dijo: "Es como comparar a Dios con un gitano".

Esta frase ha provocado la ira de los gitanos y, en especial, de Joaquín Cortés. El bailaor arremetió contra Paula a través de sus redes sociales. "Me acaban de pasar esta información de #PaulaEchevarria y al principio pensé que era un error y que no había sido ella dueña de esas palabras, pero me equivocaba", escribía en un primer tuit.

"Ahí se ve el nivel cultural de las personas, la educación, la falta de respeto, y, sobre todo, la falta de humanidad. Llevábamos año luchando por promover la igualdad y llegas tú y menosprecias una etnia que ni conoces". Hasta el punto de que al bailaor no le va a valer con una disculpa pública: "Esto no se arregla con un 'lo siento'. De verdad, qué mal gusto, qué poca categoría y qué poca vergüenza. Con personas como tú se ve la cultura en este país", dijo. "Pocas veces me he sentido más avergonzado de una persona como de ti", dijo.

#PaulaEchevarria con tus declaraciones demuestra tu nivel cultural, tu educación, la falta de respeto por las personas y sobre todo tu falta de humanidad.

Llevamos años luchando por promover la igualdad entre razas,entre hombres y mujeres,entre religiones y llegas tú... — Joaquin Cortes (@joaquin) 29 de junio de 2018

No solo Cortés reprendió públicamente a Paula Echevarría, también intervino la Fundación de Secretariado Gitano (FSG): "Lamentamos las palabras de Paula Echevarría que refuerzan la imagen estereotipada de las personas gitanas. Lo que dicen nuestras 'it girls' favoritas tiene mucho eco entre los jóvenes, por eso les pedimos que no reproduzcan mensajes tan manidos", escribieron en su cuenta de Twitter.