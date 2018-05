Interior investiga casi 7.000 desapariciones: 2.749 son menores

Son datos oficiales desde 2010, que reflejan que la mitad son huidas de centros de menores. En total se han resuelto 5.000 casos de desaparición de niños y adolescentes. Pero de los que siguen abiertos, hay 17 que preocupan especialmente, están catalogados como de alto riesgo, desapariciones involuntarias y con peligro para su vida.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, insistía que ante una desaparición “hay que denunciar cuanto antes”, no hay que esperar. El padre de Diana Quer ha pedido a los jueces que no se archive ningún caso y recordaba que detrás de cada dato hay un enorme drama humano. “Cuando un hijo no llega a su domicilios después de tres horas y no vives, imagínese cuando se prolonga a lo largo del tiempo; por eso quiero llamarles la consideración de que detrás de cada dato hay un drama humano y un sufrimiento enorme”.

La fundación ANAR a través de su teléfono 116 000 ayuda a las familias de los desaparecidos tanto psicológicamente como en los pasos a dar. El año pasado atendieron más de 500 casos, un 62% más respecto al año anterior y quiere alertar especialmente de las fugas cuyo incremento fue del 124%. Son causadas principalmente por maltrato físico, psicológico o abuso sexual en sus casas, acoso escolar y violencia de género en su entorno. Advierten que no son un juego de niños porque quedan en situación muy vulnerable. Diana Díaz directora del teléfono de ANAR insiste en que “poder atenderles es salvarles de lo peor. Uno de cada seis va a dormir en la calle, uno de cada ocho va a robar y uno de cada doce será víctima de abusos”.

El segundo motivo de las llamadas al 116 000 es la sustracción o secuestro parental, sólo el 0,7% se debe a secuestros por parte de extraños.