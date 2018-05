Ilesos 11 inmigrantes de una patera tras chocar con un velero frente a Altea

SUCESOS INMIGRACIÓN

Alicante, 22 may (EFE).- Once inmigrantes que iban a bordo de una patera se encuentran en buen estado tras chocar esta madrugada contra un velero a unas 30 millas náuticas al sudeste de Altea (Alicante), ha informado Salvamento Marítimo.,La actuación ha tenido lugar a partir de las 4.30 horas, cuando se recibió aviso del velero sobre la colisión con la patera, que provocó que tres de los once varones que la ocupaban cayeran al mar.,Dos de ellos fueron rescatados desde la misma patera y el tercer