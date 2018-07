“Hemos perdido un 70% de los clientes al eliminar a España del Mundial”

Toda España se quedó con la boca abierta cuando nuestra selección cayó antes de los esperado en el mundial de futbol de este año, concretamente en octavos de final contra la anfitriona Rusia. Pero, este acontecimiento no solo afecto a los deportistas, los amantes del fútbol y los comercios que vendían camisetas, banderas o cualquier articulo con la bandera de España, sino que también ha afectado, y de lleno, a los bares.

Muchos de estos establecimientos han notado una bajada notable en su clientela. Los aficionados ya no asisten a los bares para ver lo partidos porque su equipo ya no jugará ningún partido más en el Mundial de este año. “Hemos perdido hasta un 70% de los clientes al eliminar a España. Muchos se han ido ya de vacaciones y otros han perdido ya la ilusión” comenta José, propietario de una de las cafeterías afectadas por esta eliminación. Algunos de los clientes que se mantienen son seguidores aférrimos del fútbol y les gusta ver partidos de cualquier selección o bien son personas de las nacionalidades que aún quedan vivas en la competición.

Pero no todos los bares viven el Mundial de la misma manera, algunos, por el contrario, están deseando que terminen todos los partidos para que la gente vuelva a los bares. “Yo lo que quiero es que esto termine ya, porque sino la gente se queda en su casa y no viene a los bares. Antes cuando la gente no tenía los medios para ver los partidos venía a los bares, esto estaba lleno, hasta en la calle había gente, ahora no” se lamenta Eugenia la propietaria de un bar en el barrio de El Carmen en Madrid.