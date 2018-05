Hallan en Valencia el cadáver de una anciana que llevaba momificado cuatro años

María Amparo Plaza tendría ahora 78 años. Pero su cadáver momificado ha sido encontrado este lunes por un vecino en el domicilio de dos plantas de la mujer, concretamente en la cocina, en el barrio valenciano del Cabanyal.

Así lo cuenta este martes el diario Levante-EMV. Toda la vivienda estaba cerrada a cal y canto, puertas y ventanas, y ni siquiera hubo indicios de mal olor. Por lo que la anciana habría muerto entre hace cuatro o cinco años.

"Solo le he visto los pies y enseguida he llamado al 112. Aún tengo el susto en el cuerpo", contaba César, el vecino que la encontró, al periódico.

"Me extrañaba que no la viera desde hacía años, pero como no olía mal ni nada y no me gusta meterme en la vida de la gente ...", sigue relatando.

"María Amparo Plaza, quien al parecer no tenía familia alguna, vivía de alquiler en esta casa de la calle José Benlliure de València. El inmueble es propiedad de un fondo de inversión de Barcelona. y todo indica que la mujer seguía pagando periódicamente los 30 euros mensuales del alquiler al tener domiciliado el pago, así como su pensión", cuenta este diario.

La Policía no ha logrado localizar a ningún familiar una vez apareció el cadáver a las 19.00 horas de este lunes.