El gran apoyo de Terelu Campus en estos difíciles momentos

Si hay que destacar un apoyo incondicional en la vida de Terelu, es el que recibe a diario y de manera constante por parte de su hija Alejandra Rubio, que no ha dudado en hacer público el amor y admiración que siente por ella.

Y así, la propia Alejandra lo hizo saber el pasado sábado en 'Sábado deluxe' a través de su tía Carmen Borrego, sorprendiendo a Terelu con lo siguiente “Mamá, confío en ti, todo va a salir bien, y voy a estar a tu lado. Sé que muchas veces soy difícil de llevar pero te aseguro que voy a ponértelo lo más fácil posible, voy a estar contigo. Tenemos que estar todos contigo y que sepas que te quiero muchísimo y que eres la mejor madre del mundo”.

"Pudiste hace seis años y ahora también podrás. Quiero que sepas que he perdido a personas importantes en mi vida por esta enfermedad y que tú no vas a ser una de ellas, te quiero, mamá", continuaba su hija, a lo que Terelu respondió con un emocionante "Yo te amo mi vida, eres lo más importante, el motor que me hace levantarme cada mañana".

Además, Alejandra ha sorprendido también a sus seguidores y ha mostrado su apoyo a las personas que padecen cáncer de mama con la publicación en strories de una foto de un tatuaje de lazo rosa -símbolo de esta enfermedad- junto con un "piensa en rosa".

Hace justo un año, Terelu anunciaba en el programa donde colabora que se encontraba totalmente limpia, pero la mala suerte vuelve a estar presente en la familia Campos, una familia que ha demostrado siempre unión y complicidad ante los problemas. ¡Ánimo Terelu!