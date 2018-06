Google elimina el huevo del emoji de la ensalada por las críticas de los veganos

La ensalada ya no llevará huevo. Al menos, en Android. La última actualización de emoji que ha hecho Google para los usuarios de este sistema operativo incluye una ligera alteración del emoticono de la ensalada, que elimina los huevos para que sea apto para el público vegano. En el dibujo, ahora sólo aparecerá lechuga y tomate.

Jennifer Daniel, jefa de diseño de emojis en Google, ha tenido que explicar este cambio a través de su cuenta de Twitter: "Existe un gran debate en Google sobre la inclusión y la diversidad, así que por si necesitabais una prueba de que Google está convirtiendo esta discusión en su prioridad, os pido que prestéis atención al emojide la ensalada: hemos eliminado el huevo la versión beta 2 de Android P para crear una ensalada vegana más inclusiva".

There's big talk about inclusion and diversity at Google so if you need any evidence of Google is making this priority may I direct your attention to the �� emoji— we've removed the egg in Android P beta 2, making this a more inclusive vegan salad. pic.twitter.com/kzHY0A9ZjG

Tras esta decisión, la jefa de diseño de emojis ha sido objetivo de numerosas críticas, ya que muchos no entienden por qué Google ha cedido a la presión de los veganos. Ella, con un tono muy irónico, ha respondido a todos: "Hola a los carnívoros, a los veganos y a todos, en general. Sólo quiero aclarar que el objetivo de rediseñar el emoji de la ensalada era crear una imagen más adaptada a la descripción de Unicode: "Un bol de ensalada saludable, con lechuga, tomate y otros elementos propios de la ensalada, como el pepino". ¡Que aproveche!".

Hello carnivores, vegans and everyone in between! Just want to clarify that the goal of salad emoji redesign was to create an image more faithful to unicode's description. "A bowl of healthy salad, containing lettuce, tomato, and other salad items such as cucumber." Bon appetite!