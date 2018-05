El Gobierno recurre el decreto que regula el catalán en la sanidad balear

La Delegación del Gobierno en Baleares he recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia el decreto que regula el conocimiento de catalán entre los profesionales de la sanidad pública en las islas al entender que vulnera el derecho constitucional a la protección de la salud.

Según ha confirmado la representación del ejecutivo estatal en el archipiélago, que dirige Maria Salom, el recurso se basa en la consideración de que el decreto agrava la dificultad de la cobertura de plazas de médicos en las islas.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han explicado a EFE que la impugnación judicial no trata de abrir un debate lingüístico respecto al catalán, lengua cooficial de Baleares, sino de defender el derecho a la atención sanitaria de calidad.

El decreto aprobado por el Govern balear, formado por el PSOE y los nacionalistas de MÉS per Mallorca, no establece el conocimiento del catalán como requisito de acceso al empleo en la sanidad pública, pero restringe los traslados y el acceso a complementos de carrera profesionales para quienes no lo acrediten dos meses después de superadas las oposiciones.

"Utilizar las instituciones del Estado para ir en contra de la sanidad pública de Baleares es lo último que podríamos esperar de la delegada del Gobierno y del PP", ha afirmado la presidenta Govern, Francina Armengol, tras hacerse público el recurso del ejecutivo central.

Armengol ha acusado al PP de crear una polémica falsa. "A las oposiciones se puede presentar todo el mundo, sepa o no sepa catalán, que dejen de hacer demagogia, que dejen de mentir y que dejen de perjudicar a la sanidad de nuestras islas", ha incidido.

La presidenta ha asegurado que el recurso contra el decreto que permite convocar las oposiciones para unas 5.000 plazas en la sanidad pública va en la misma línea de la política del PP cuando gobernó el archipiélago en la pasada legislatura y despidió a un millar de profesionales.

Ha destacado que ya hay unos 7.400 inscritos para las oposiciones, lo que demuestra que "mucha tiene ganas de trabajar" en Baleares pese a la "demagogia y mentira" del PP.