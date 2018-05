Giménez Barriocanal: "La Iglesia quiere ser fiscalizada por los ciudadanos"

El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente del Grupo COPE, Fernando Giménez Barriocanal, ha recordado este jueves la importancia de marcar la X de la Iglesia para contribuir a su aportación a la sociedad. "La religión no debe ser relegada en nuestra sociedad, donde da testimonio cada día a través de su acción social junto a los más necesitados y desfavorecidos, especialmente en los momentos de crisis económica", ha señalado Barriocanal en un acto informativo en el que ha presentado al secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo. "La fe tiene una dimensión social relevante. El mismo anuncio de esta buena noticia ofrece al hombre de hoy un mensaje que encierra un conjunto de valores evangélicos que construyen la sociedad. Valores insertos en la sociedad española y que han tenido que ver en cómo hemos podido paliar la crisis económica", ha dicho también.

Barriocanal ha destacado la actividad económica que genera los bienes culturales de la Iglesia y que aportan 30.000 millones al PIB, o la inversión a la educación que se multiplica por cuatro cuando revierte a la sociedad. "Quiero ser fiscalizado por los ciudadanos. A ellos es a quienes nos debemos. Además, cuando la gente sabe lo que hace la Iglesia, se compromete más. La transparencia es una oportunidad para dar a conocer la acción de la Iglesia", ha remarcado.

Sobre los medios de comunicación que conforman el grupo COPE, Barriocanal ha asegurado que ayudan a consolidar una verdadera comunidad de oyentes y televidentes con un mensaje claro y nítido para intentar mejorar la sociedad. "La Iglesia necesita voz en el ámbito audiovisual. COPE y TRECETV no son diques de contención, sino instrumentos para construir una nueva cultura", ha destacado. Sobre esta cuestión, ha añadido que COPE "busca el liderazgo y satisfacer cada vez más a los seis millones de personas que nos sintonizan cada día". También ha tenido una mención para Carlos Herrera, quien "está encantado de la vida trabajando en un proyecto que le encanta". "Está como un chaval de 25 años, con ganas de estar hasta las cinco de la tarde en antena si hace falta. A tope", ha destacado.

Por último, sobre la moción de censura a Rajoy, Barriocanal ha dicho que los españoles "necesitan estabilidad, conocer las reglas del juego y un proyecto claro", algo que, "a día de hoy, no tenemos". "A mi no me corresponde opinar si (el presidente del Gobierno) tiene que ser un señor o tiene que ser otro", ha dicho el también presidente del Grupo COPE, para después pedir a los políticos españoles "que, por favor, busquen una solución para que este país pueda salir adelante. La más correcta". José María Gil Tamayo, por su parte, ha pedido "responsabilidad y altura de mira política" durante el debate de la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy.