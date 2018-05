Francis Mojica: "Investigar implica ser de una pasta especial, no un genio"

La "oda a la curiosidad" y a la investigación básica que el microbiólogo Francis Mojica prepara para su discurso del próximo martes en Salamanca, ante más de 600 rectores, se basa en su convencimiento de que para investigar hay que ser "de una pasta especial, no necesariamente un genio".

En una entrevista con la Agencia EFE, el catedrático de la Universidad de Alicante ha confesado que va a aprovechar el micrófono y la audiencia del IV Encuentro Internacional de Rectores Universia para "contarles de qué va esto de los sistemas CRISPR" y para "meter un poco la cuñita siempre necesaria y pertinente" de la investigación básica.

Mojica se ha mostrado comprensivo con la elección mayoritaria de los ciudadanos por siglas futbolísticas como FIFA o UEFA, más triviales que su CRISPR, porque no todo el mundo tiene "la suerte de disfrutar trabajando", como le ocurre a él, y "la gente necesita entretenimiento, desconectar...y es difícil desconectar calentándote la cabeza intentando comprender las 'repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas'", que es la traducción de las palabras que forman las siglas CRISPR.

Las avanzadas aplicaciones para la medicina, la genética y otras disciplinas que ha tenido su investigación sobre algo aparentemente "no tan espectacular" como el sistema inmunológico de un microorganismo que sobrevivía brillantemente en la salina de Santa Pola (Alicante) le han valido para acercarse al Nobel de Química, pero también para ratificar su convencimiento: "investigar no es un camino fácil".

A los jóvenes estudiantes que pueden convertirse en pocos años en investigadores les ha recomendado "que lo tengan muy claro" antes de emprender un camino que se complica al compaginarlo con la docencia y también que asuman que la investigación básica, "que no busca inicialmente curar el cáncer o dar una solución al albinismo o el alzheimer", unas veces es "tan espectacular" como los efectos que está teniendo la suya y otras menos, pero "siempre es útil".

Aunque ha reconocido que puede parecer "un poco duro decirlo", Mojica ha lamentado que en España únicamente puedan dedicarse a la investigación jóvenes que tienen "una supernota y unos expedientes tremendos", ya que son los que pueden acceder a los contratos de investigación, pero ha defendido el valor de otras cualidades para triunfar en la ciencia.

"Nunca entendí que hiciera falta ser extremadamente brillante en los estudios para poder hacer algo importante en ciencia", ha resumido el investigador, antes de puntualizar que esto no significa que alguien con un buen expediente académico no vaya a hacerlo bien, sino que "no lo garantiza". "La investigación es otra historia", ha sentenciado.

Con una lista cada vez más numerosa de aplicaciones de su investigación, entre las que destaca la desarrollada por Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna para contar con una herramienta con la que editar cualquier genoma de un ser vivo, pero también el diagnóstico barato y eficaz de enfermedades vinculadas a virus tan voraces como el zika o el dengue, Mojica se ha mostrado convencido de que "vendrán más sorpresas" de la mano de los CRISPR.

En el plano internacional de la investigación, Mojica ha destacado el papel que están jugando países como Corea del Sur, con un "fruto bestial" al saber dirigir su ciencia "con una buena base de investigación básica", y China, que actualmente "multiplica por diez la inversión del conjunto de la Unión Europea". "En CRISPR están arrasando", ha avisado.

Mira estos procesos con la seguridad de quien tiene muy claro que su lugar está en Alicante y no en el extranjero: "cuando eres consciente de que se pueden hacer cosas importantes sin necesidad de irse a Harvard...si estás mejor en Alicante que en Harvard, pues te quedas en Alicante", ha argumentado.

"Evidentemente en otros lugares y otros países las cosas son más fáciles, pero todo depende de cómo se valore esa facilidad y si realmente compensa o no...tenemos familias, unas costumbres...todo cuenta", ha completado, convencido de que la sociedad "aprecia el trabajo de los investigadores".

Eso sí, el investigador ha confesado que "es una pena que no se facilite más el acceso de la sociedad en general a las maravillas de la ciencia, haciéndola divertida, que se puede hacer divertida, pero hay que trabajarlo", ha añadido.