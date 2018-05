Facebook Dating o cómo Facebook quiere que encuentres pareja

Mark Zuckerberg habló hoy en la conferencia F8 sobre el futuro de Facebook en los próximos años. Anunció no solo una nueva función, Clear history, que permitirá a los usuarios controlar los datos personales que reciben otras empresas de sus perfiles, sino un nuevo servicio de citas para la compañía, denominado Facebook Dating.

"Si estamos comprometidos a construir relaciones significativas, entonces esta es quizás la más significativa de todas", afirmó el CEO antes de dar paso a la presentación. “En principio, la aplicación será de uso opcional y para poder utilizarla el usuario tendrá que rellenar su perfil”, afirmó.

Este perfil, sin embargo, no será visible para los amigos y solo se utilizará para Dating. Esto es así porque Facebook pretende respetar la privacidad y la seguridad de los usuarios. A continuación, recibirá sugerencias de personas que no sean amigas, y que pueden estar en cualquier estado civil (en una relación complicada, casados, solteros...).

El sistema funciona de forma similar al de Tinder. El usuario podrá hacer match con esa persona, y podrá poder ver datos como su nombre, la foto, el lugar de residencia e información básica sobre gustos e intereses. La novedad respecto a otras aplicaciones es el uso constante de iconos, que pretenden darle un tono más jovial.

Además, si en uno de esos eventos o grupos el usuario ve a alguien que le interesa, puede iniciar una conversación con la foto de su perfil. Si esa persona quiere responder, se abrirá un chat privado, conectado a su perfil e independiente de Facebook Messenger. Facebook explicó que se trata solo de un chat de texto, como medida de seguridad.

El objetivo de Zuckerberg con Facebook Dating es crear una nueva plataforma que pueda competir con aplicaciones de la talla de Tinder o Badoo, y que a la vez fomente las relaciones estables “y no solo aventuras de una noche”. La nueva funcionalidad no tiene fecha de lanzamiento, pero se espera que se implemente con la página web y que no tenga una versión única para móvil.