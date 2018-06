La esquela más sincera posible: "Este mundo es un mejor lugar sin ella"

Normalmente, cuando una persona muere, se recuerdan sus virtudes y sus mejores acciones en vida. Pero no siempre es así. Un ejemplo es la siguiente esquela, publicada en el periódico local de Minnesota Redwood Falls Gazette, de Estados Unidos. La firman los hijos de Kathleen Dehmlow (Schunk es su apellido de mujer soltera), Gina y Jay, y se ha convertido en viral.

Paragraph 1: ok

Paragraph 2: ok

Paragraph 3: wait

Paragraph 4: OH

Paragraph 5: *airplane flies overhead with a banner reading WELCOME TO HELL MOM* pic.twitter.com/ppV45htrda