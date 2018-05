Especialista en úlceras pide estudiar eficacia de 140 productos para curarlas

SALUD ÚLCERAS

Barcelona, 1 may (EFE).- El doctor en Medicina y Cirugía, Angiología y Cirugía Vascular, Josep Marinel·lo, ha reclamado que se estudie la eficacia de unos 140 productos farmacéuticos que se usan en el tratamiento de las úlceras de la extremidad inferior y que no han cambiado desde hace diez años.,En una entrevista concedida a Efe, el doctor Marinel·lo ha explicado que estos 140 productos no tienen la categoría de medicamento por lo que los laboratorios farmacéuticos no tienen obligación de hacer