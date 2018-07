Encierro de inmigrantes convoca una concentración de doce horas en Barcelona

Los inmigrantes que desde el pasado 21 de abril forman parte del encierro en la antigua escuela Massana han convocado para mañana a las 19.00 horas una "concentración-ocupación" en la plaza de Sant Jaume de Barcelona que se prolongará doce horas y en la que habrá diversas actuaciones musicales.

Así lo ha comunicado hoy en una rueda de prensa este colectivo, que cuenta con unas 35 personas que duermen en este local y que ha ocupado otros tres centros en Badalona, L'Hospitalet y Blanes, en los que, en conjunto, aseguran, duermen otras 35 personas.

Entre los once objetivos de este encierro, ha recordado hoy Norma Falconi, una de las activistas que ha atendido a los medios, se encuentran la petición de que se puedan conseguir "papeles" sin contrato laboral; la posibilidad de empadronarse sin domicilio; una sanidad pública y universal que atienda también a los inmigrantes en situación irregular; o que se supriman los exámenes para obtener la nacionalidad.

Los encerrados, a quienes han visitado a lo largo de estas semanas tanto el presidente de la Generalitat, Quim Torra, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lamentan que, más allá de palabras, las administraciones no les ofrezcan soluciones concretas.

"Somos los eternos olvidados de la Administración", ha indicado Falconi, que ha asegurado: "No hay tiempo para nosotros porque no tenemos derecho al voto (...) No nos consideran ciudadanos de segunda. Nos consideran ciudadanos de quinta".

Además, las personas encerradas en la antigua Massana claman contra la "hipocresía" del Ejecutivo de Pedro Sánchez en relación con los permisos temporales de estancia que se han concedido a las personas rescatadas por los barcos Aquarius y Open Arms.

Personas del encierro han asegurado que una media de cinco inmigrantes en situación irregular se acercan cada día a la antigua Massana para buscar cobijo.

Ni en este edificio ni en los otros tres centros ocupados hay ya espacio suficiente, indican, y apuntan que entre los encerrados hay unas quince personas que han llegado a Barcelona de la frontera Sur en los últimos días.

Dos de ellas son mujeres marroquíes trabajadoras de la fresa en Huelva que denuncian haber sido explotadas laboral y sexualmente.