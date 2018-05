Elton John canta en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle

El cantante británico Elton John ha cantado en la recepción celebrada con motivo de la boda del príncipe Harry, nieto de la reina Isabel II de Inglaterra y sexto en la línea de sucesión al trono, y la estadounidense Meghan Markle,

El palacio de Kensington, residencia oficial de los hijos del príncipe Carlos, heredero al trono británico, ha confirmado la noticia de que Elton John, de 71 años, ha actuado para los recién casados, después de días de rumores en los medios británicos.

"El príncipe Harry pidió a Sir Elton John que actuara en la recepción ofrecida por su majestad la reina en el salón de San Jorge, en el castillo de Windsor", se indica en el comunicado divulgado por el palacio de Kensington.

Sir Elton John has performed at the lunchtime reception for the newlyweds, The Duke and Duchess of Sussex. #RoyalWedding Find out more here > https://t.co/4hbJn39Jq2