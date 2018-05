Educación niega "rotundamente" los motivos alegados para convocar protestas

EDUCACIÓN PROTESTAS

Madrid, 8 may (EFE).- El Ministerio de Educación no comparte los motivos de las movilizaciones convocadas para hoy en casi toda España contra los "recortes educativos" y los niega "rotundamente".,Fuentes de Educación han especificado a Efe las razones por las que no están de acuerdo con los argumentos dados para las concentraciones y manifestaciones convocadas por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (representa a sindicatos y asociaciones de docentes, estudiantes y padres), que cuentan