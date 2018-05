Día Mundial del Asma: una enfermedad crónica y mal diagnosticada

Más de 350 millones de personas padecen asma en todo el mundo, cinco millones solo en España. Una enfermedad que es para toda la vida y que en un 50% de los casos está mal diagnosticada. “El problema del asma es que pasa periodos de estabilidad, es oscilante. Esto hace que quien lo tiene y no está bien diagnosticado crea que simplemente está resfriado o tiene una alergia menor”, cuenta a COPE la especialista en alergología, Lorena Soto.

Los expertos sostienen que en nuestro país 80.000 personas que tienen asma grave, no lo controlan adecuadamente. “Si no somos constantes en el tratamiento y solo lo llevamos a cabo cuando pasamos periodos de crisis, no servirá para aumentar nuestra calidad de vida”, defiende la doctora.

A Concha le diagnosticaron asma hace 18 años, pero la padece desde mucho antes. “Cuando el asma no lo tienes controlado, el día a día es nefasto. Afecta a tu vida personal, familiar y laboral. No descansas por las noches y al día siguiente estás muy agotado y sin ánimos”, nos cuenta. Concha, sabedora de lo importante que es concienciar al resto de la población de lo que supone la enfermedad, es presidenta de la Asociación de Asmáticos de Madrid. “Hay que decirle a los ciudadanos que se puede hacer vida normal si te ajustas bien los tratamientos. Ahora puedo hacer cosas que hace tiempo me era imposible, como hacer deporte”, señala.

Una enfermedad en la que la psicología también juega un papel fundamental. Muchos de quienes la padecen también tienen ansiedad o sufren depresión. De ahí la importancia de estar informados y ser constantes. Además, es compromiso de toda la población atajar dos grandes problemas que la agravan: la contaminación y el tabaco.