Denuncian irregularidades en una OPE vasca de Salud con 90.000 candidatos

La mayor Oferta Pública de Empleo (OPE) del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, a la que se han presentado más de 90.000 personas, se encuentra envuelta en una fuerte polémica después de que se hayan producido denuncias públicas de partidos y sindicatos por supuestas filtraciones de exámenes.

Los tres grupos de la oposición al Gobierno Vasco, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, han exigido hoy explicaciones y los dos primeros han llegado a reclamar la paralización del proceso de oposición en la decena de especialidades médicas hospitalarias sobre las que dicen existen evidencias de filtraciones.

El Departamento de Salud y Osakidetza afirman que no tienen ninguna denuncia objetivamente fundamentada sobre esas posibles irregularidades, aunque se ha abierto un expediente informativo después de que un miembro del tribunal de la categoría de Angiología y Cirugía Vascular mostrara sus sospechas de que se hubieran podido producir.

Los tres grupos de la oposición han coincidido en que en determinadas pruebas se han dado unos resultados en los que unos opositores han sacado unas puntuaciones muy superiores a la media y, en algunos casos, como en cardiología, para 22 plazas el mismo número de personas sacaron cien puntos sobre cien en el segundo examen, prácticamente el doble de puntuación que el resto de opositores.

En otra especialidad, en cirugía cardiovascular, otras tres personas han sacado cien puntos en el segundo examen, cuando la siguiente puntuación se sitúa en 50 puntos. En esta especialidad también coincide este número de opositores que han logrado la máxima puntuación con el número de plazas ofertadas.

En medicina intensiva, según un estudio elaborado por el sindicato LAB y que ha sido hecho público por EH Bildu, hay 9 destinos y 9 opositores sacaron en el segundo examen más de 96 puntos, con 22 puntos de diferencia entre la novena y la undécima mejor nota.

En urología, por ejemplo, donde hay 14 plazas, en el segundo examen el mismo número de aspirantes "despuntaron" con unas notas altas, ya que entre el puesto decimocuarto y decimoquinto hay una diferencia de 40 puntos.

Elkarrekin Podemos ha dado a conocer además que tiene un acta notarial en la que se recoge que este grupo previó quienes iban a ser los opositores que iban a sacar las mejores puntuaciones en las pruebas de anestesista y reanimación, después de conocer que estos habían recibido un sobre en el que supuestamente estarían los exámenes que iban a realizar días después.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha asegurado que a día de hoy no tiene "ninguna constancia objetiva" de que se hayan producido irregularidades en la OPE de Osakidetza, pero ha aclarado que "evidentemente" no pone la mano en el fuego por que todos los miembros de los tribunales han actuado honestamente y que no se hayan podido producir algunas filtraciones de exámenes.

Incluso el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha admitido hoy estar "preocupado" por las posibles irregularidades en la Oferta Pública y ha confiado en que este asunto "se esclarezca cuanto antes".