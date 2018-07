Demuestran en ratones que la melatonina podría ayudar a tratar el Alzheimer

Científicos españoles, brasileños y australianos han descubierto en una investigación hecha con ratones que la melatonina tiene efectos beneficiosos para la memoria y podría ayudar en la lucha contra el Alzheimer.

La investigación, que publica la revista "Journal of Pineal Research", la han llevado a cabo científicos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB), centro del CSIC y del IDIBAPS, de la Universidad de Barcelona, del CIBERNED (Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas) y del CIBERESP (Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Epidemiología y Salud Pública).

También del Deakin University and Florey Institute of Neuroscience and Mental Health (Australia) y de la Universidad de Sao Paulo (Brasil).

Aunque los ensayos no son concluyentes, el estudio ha demostrado que la melatonina puede tener un efecto protector a medida que el cerebro envejece, lo que podría reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer y, en el caso de aquellos que ya están afectados por la enfermedad, podría proteger contra la degeneración de las neuronas.

El experimento se hizo con ratones de 6 meses, unos sanos y otros con Alzheimer, que fueron tratados con una dosis diaria de melatonina (10 mg por kg de peso) hasta los 12 meses.

La investigadora del IIBB Coral Sanfeliu ha explicado que todos los ratones mostraron mejoría en su comportamiento general de bienestar y de aprendizaje.

"Ambos grupos de ratones estaban menos ansiosos, exploraban más y tenían más memoria que aquellos que no tomaban melatonina, signo de que sus conexiones cerebrales estaban de algún modo optimizadas por los efectos de la melatonina a nivel celular", ha detallado.

Según Sanfeliu, también han podido demostrar que "la melatonina no solo reduce la inflamación en los ratones transgénicos con Alzheimer, sino también en ratones sanos. Esto es destacable porque la inflamación, en grados que van de moderado a grave, está presente a medida que la enfermedad avanza".