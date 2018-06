Defensor Pueblo: "No quiero vivir en una sociedad que olvida a sus mayores"

DEFENSOR PUEBLO

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha alertado hoy sobre la soledad no deseada de los ancianos y, recordando las palabras de una diputada laboralista británica asesinada, ha subrayado: "Yo no quiero tampoco vivir en un país que olvida a los mayores".,Marugán ha intervenido en el Pleno del Senado para presentar el informe anual de la Institución, donde ha echado en falta "una radiografía global y territorial de lo que está pasando" con los may