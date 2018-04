CRUE y ONCE facilitarán la movilidad de los estudiantes extranjeros ciegos

Crue Universidades Españolas y la ONCE facilitarán la participación de estudiantes extranjeros ciegos o con discapacidad visual grave en los programas educativos de movilidad internacional que se realizan en los centros universitarios adscritos a la Crue.

En un comunicado, ambas entidades explican que el convenio de colaboración suscrito permitirá la asistencia de dichos alumnos por los servicios de atención a la discapacidad o diversidad con los que cuentan las Universidades.

Los beneficiarios serán aquellos estudiantes extranjeros con ceguera total o con discapacidad visual grave, con visión asimilable a la afiliación de la ONCE, y que cursen estudios en el ámbito de un programa de movilidad internacional o dentro de acuerdos bilaterales de movilidad que se realicen en las Universidades que forman parte de Crue.

El presidente de Crue Universidades Españolas, Roberto Fernández, ha destacado la importancia de facilitar esa movilidad porque "si la universidad no tiene un carácter inclusivo de todos los ciudadanos y no tiene en sus filas a aquellos con capacidades distintas, no está completa".

Desde la ONCE, Ángel Sánchez ha recordado que el 12,8 por ciento de los estudiantes con discapacidad están realizando estudios superiores.

Entre los servicios que prestará la ONCE están la atención educativa a adultos -asignando un maestro del equipo específico como maestro de referencia- y atención a través del servicio de rehabilitación para facilitar la movilidad en sus recorridos, así como el uso de las ayudas ópticas que adquieran en España.

Además, prestará también apoyo desde el área de Tiflotecnología (instrucción y manejo) tras valorar sus necesidades y ayudas tiflotécnicas con las que cuente el interesado.

Ofrecerá la venta desde el Servicio Bibliográfico de la ONCE de libros, tanto en sistema Braille como sonoro, siempre que estén disponibles en su fondo bibliográfico y sonoro, al mismo precio que a los afiliados.