Continúa el juicio por la agresión en Alsasua con declaraciones de peritos

Dos guardias civiles de Inteligencia, entre otros peritos, declaran este lunes en la sexta jornada del juicio que sigue la Audiencia Nacional (AN) contra ocho presuntos agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra). Los ocho presuntos agresores se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de cárcel. Durante la semana pasada, tanto las víctimas como los testigos de los hechos declararon en la sede de la AN de San Fernando de Henares (Comunidad de Madrid).

En su relato, el teniente de la Guardia Civil víctima de la agresión de Alsasua (Navarra) describió el martes el "calvario terrible" que sufrió, con "golpes y patadas por todos los lados", especialmente en la cabeza, piernas y espalda, que le hicieron temer por su vida. Nadie intentó ayudarle mientras era agredido en el bar Koxka ni persona alguna intentó calmar la situación, ha descrito en el juicio el teniente, quien se ha mostrado convencido de que todo el mundo en el establecimiento sabía que era guardia civil y que también conocían a su novia. "No había nadie que me echara un cable o que intentara calmar la situación", ha resumido.

Por su parte, la novia del sargento agredido en Alsasua (Navarra) ha declarado en el juicio que en esa localidad, donde sigue residiendo, está "sometida constantemente a un juicio de valor en el que te sientes la agresora en vez de la víctima", y vive "constantemente pidiendo perdón y dando explicaciones". "Yo no tengo vida en Alsasua, mi vida se limita a bajar a comprar, nunca sola, siempre con mi pareja, y volver a mi casa".

Además, un testigo amigo de tres de los acusados y también de una de las víctimas declaró que vio la paliza que le dieron a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua (Navarra), en la que él intentó proteger al teniente: "Pasaba gente corriendo, le propinaban un golpe y se iban".

El testigo, conocido como Paulette entre sus amigos de la cuadrilla de Alsasua, originario de Ecuador y que lleva viviendo en la localidad navarra 16 años, explicó al tribunal que juzga a ocho presuntos agresores que es amigo de tres de ellos, pero también de María José, la novia del teniente que resultó herido y que es asimismo ecuatoriana. Aunque no identificó a ninguno de los agresores porque "estábamos en actitud de fiesta, habíamos bebido y estaba oscuro", Paulette reconoció la paliza que tuvo lugar aquella noche, en contra de la versión de otros testigos de las defensas que han dicho no haber visto nada. "Yo intenté que no pasara", relató a preguntas de las acusaciones, después de que las defensas, que son las que le habían citado, no le hubieran preguntado por la pelea.