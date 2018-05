Congreso pide ampliar ayuda a padres de niños con cáncer para cuidado en casa

El Congreso de los Diputados ha instado hoy al Gobierno a ampliar el alcance de la prestación que reciben los padres de niños con cáncer o con otras enfermedades graves que se reducen la jornada laboral durante la hospitalización, y que cubra también el periodo que necesiten para el cuidado domiciliario.

Todos los grupos presentes en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso han dado el respaldo a esta proposición no de ley expuesta por el diputado popular Alfonso Candón para que el Gobierno continúe trabajando de "manera prioritaria" sobre este asunto que afecta a las familias con menores con cáncer o enfermedad grave.

El Gobierno, tal y como ha recordado Candón, ya anunció en febrero que está trabajando en la modificación del real decreto que regula esta prestación que desde 2011 compensa económicamente la pérdida de sueldo como consecuencia de la reducción de jornada.

Y lo está haciendo para que los padres cuyos hijos ya no estén hospitalizados pero requieran cuidados en casa puedan recibir esta ayuda.

También, el Gobierno está trabajando para incluir en el listado de 110 enfermedades susceptibles de que los padres reciban esta prestación tres nuevas patologías: epidermólisis bullosa o Piel de Mariposa, síndrome de Smith-Magenis y síndrome de Behçet.

Durante 2017 esa prestación llegó a 2.642 padres y madres, lo que supone un incremento de casi un 23 % respecto al año anterior, y ya son 4.263 personas las que reciben estas ayudas.

Desde el grupo mixto, Isidro Martínez Oblanca ha considerado la medida positiva, necesaria y prioritaria, mientras que desde Podemos, Isabel Franco la ha calificado de razonable, aunque ha dicho no entender por qué el PP no se lo pide directamente al Gobierno para que lo agilice, en vez de solicitarlo a través de una proposición no de ley que no obliga al Gobierno.

"Esta medida no supone una modificación tan grande como otras. Sería mejor que hablaran con el Gobierno para que la lleven directamente al Consejo de Ministros. Para otras cosas sí que se dan más prisa. Es incomprensible que la traigan aquí", ha dicho Franco.

Rocío de Frutos, del PSOE, ha apoyado también la propuesta y ha recordado que los socialistas ya han presentado otras relacionadas que no fueron apoyadas en su día por el PP.

Además, ha pedido al Gobierno que incluye en el listado de enfermedades que dan derecho a los padres a recibir esa prestación "cualquiera que sufra un menor y requiera un cuidado constante". "Menos proposiciones no de ley y más actividad de Gobierno para acabar con este problema", ha concluido la diputada.