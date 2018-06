"No me compro una maleta de color morado porque todavía no me he afiliado a Podemos"

Todavía quedan un par de meses para su estreno al frente de La Tarde de COPE pero Pilar Cisneros y Fernando de Haro ya llevan semanas preparándose para su debut en el programa vespertino. En esta ocasión, aprovechando el inicio de las rebajas, han decidido acudir a un centro comercial para beneficiarse de las promociones y comprar todo lo necesario para esta nueva aventura.

Unas gafas de sol llaman la atención a Pilar, que no duda en probárselas. También se mira un bolso y sugiere a su compañero comprarse una maleta. Fernando está de acuerdo y remarca que “en La Tarde se viaja mucho”.

Tras plantearse la adquisición de un par de maletas de grandes dimensiones que sería necesario facturar en caso de viajar en avión, con el gasto adicional que ello conlleva, la dependienta les aconseja decantarse por una de un tamaño más reducido. Asegura que en este caso se puede llevar en la cabina del avión.

Pilar, al reparar en el tono del artículo, apunta: "el morado no es tu color, verdad, Fernando?". El periodista concuerda con su compañera y añade bromeando: "el morado es un color con ciertas connotaciones políticas y yo todavía no me he afiliado a Podemos".

La locutora mira un bolso y se prueba un sombrero playero, argumentando que en algún momento pueden irse a la playa, algo que él acepta. El buen porte de Fernando le permite camuflarse entre maniquíes, fingiendo ser uno más. Hubiese podido pasar por uno si no fuera por que los demás están todos decapitados.