El Comercio Justo supone la salida de la pobreza de millones de personas

Hace 10 años Gloria se despertaba con los primeros rayos de luz. Preparaba algo de desayuno para sus hijos, y juntos, se iban a trabajar en su pequeña parcela de tierra donde cultivaban quinoa, en una de las zonas más vulnerables de Ecuador. Que los niños fueran al colegio era “una utopía”. Tras la cosecha, llegaba el turno de las empresas alimentarias, quienes pesaban y ponían el precio a su producto. Un precio exponencialmente inferior al que luego se vendería en tiendas. Y aún así, según Gloria, no era suficiente. “Muchas veces nos robaban. Llevábamos 100 libras empaquetadas de quinoa y solo nos pagaban por 85”. Su familia no vivía, sobrevivía.

Hoy, 10 años después, Gloria ya no sobrevive. Ahora vive dignamente. Sus hijos van al colegio. Ella, su pequeña comunidad de 32 mujeres y otros dos millones de personas en todo el mundo venden sus productos a un precio equitativo. Y ese cambio se explica con tan solo una palabra. Ya no obtienen su sustento del comercio, ahora lo obtienen del comercio justo.

Pero, ¿qué es el comercio justo? Es una forma alternativa de comercio que se centra en el desarrollo sostenible de la oferta respetando los derechos humanos y la ideosincracia, cultura y tradiciones de los pueblos, y que ampara el crecimiento de otros derechos, como los de la mujer, en países que precisamente lo necesitan con urgencia.

Un tipo de consumo responsable que no acaba de calar en nuestro país. Este sábado se celebra su día mundial, y desde la Coordinadora Estatal, y organizaciones como Cáritas, animan a todos a unirse a las actividades que tienen preparadas en casi medio centenar de ciudades españolas. Y si no, que al menos nos concienciemos de la importancia que tiene el comercio justo, porque como dice el portavoz de la organización en nuestro país, Jaime Manteca, “hoy podemos encontrar productos de comercio justo en casi cualquier sitio. Incluso haciendo un click nos lo pueden traer a casa. Ya no hay excusa”.