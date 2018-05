Colegio de Odontólogos de Cataluña denuncia a iDental por 120 reclamaciones

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (ECOEC) ha presentado una denuncia penal contra los administradores de las Clínicas iDental, una cadena que cerró repentinamente, tras recibir más de 120 reclamaciones de usuarios.

En un comunicado, el COEC ha informado de que ayer interpuso la denuncia ante los juzgados de lo penal de Barcelona por la presunta comisión de delitos contra la salud pública, estafa, publicidad engañosa, lesiones y contra la Seguridad Social.

El COEC ha recogido desde finales de 2016 más de 120 reclamaciones contra esta cadena de dentistas, en las que los pacientes de Clínicas iDental han puesto de manifiesto "una multitud de casos de mala praxis, denegación de auxilio, interrupción de los tratamientos y abandono de los pacientes, numerosos supuestos de prótesis deficientes y tratamientos mal planificados y ejecutados".

El COEC ya alertó la semana pasada de que "la mercantilización de la odontología está provocando un problema de salud pública" e insistió en la necesidad de una mayor regulación, después de conocerse el escándalo protagonizado por la cadena de clínicas marquistas, con miles de pacientes afectados.

"Aunque no se puede posicionar ni a favor ni en contra de ningún modelo de negocio como puede ser el de las clínicas marquistas, el COEC quiere subrayar su preocupación por el hecho de que en España el acceso a la titularidad o propiedad de una clínica dental no esté regulado y que cualquier persona, sea o no dentista, pueda ser propietaria, con todo lo que esto implica (definir las líneas estratégicas, la política comercial, el tipo de publicidad)", ha señalado el colegio oficial.

También ha advertido de que si el titular no es dentista no está sujeto, por ejemplo, a las normas y recomendaciones contenidas en el código deontológico ni en los estatutos de la profesión y, por lo tanto, su actividad se escapa del control del COEC.

Por ello, el COEC ha instado a las instituciones a afrontar la necesaria regulación del sector sin más dilaciones.