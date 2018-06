Colau prohíbe colocar una pantalla gigante para el España-Rusia

La plataforma Barcelona con la Selección logró reunir el pasado viernes 15 a más de 4.000 personas para ver el España-Portugal con el que la Selección comenzaba su andadura en el Mundial de Rusia. La organización tenía previsto colocar otra pantalla gigante si la Selección pasaba a octavos de final. Pero el España - Rusia no se podrá ver en la calle. La respuesta de Colau ha sido negativa

La prohibición es aún más polémica ya que 'Barcelona con la Selección' no ha pedido permiso para ocupar un lugar público sino un espacio privado como es el Campo de l'Áliga, "como se comprometió el Ayuntamiento siempre que el coste para el consistorio fuera". Por ello, aseguran desde la plataforma que "el Ayuntamiento que dirige Ada Colau lo que teme es que se vea una Barcelona diferente a la que desde el consistorio quieren vender" y añaden que si España sigue pasando fases la prohibición seguirá vigente. El Ayuntamiento de Barcelona alega que se comprometieron a autorizar cuatro partidos: el primero, cuartos, semifinales y final. Por lo tanto, el partido de octavos, según la interpretación del consistorio de Colau, no estaba incluído. "Dicen que podremos retransmitir los próximos partidos, pero no os extrañe que, en el caso de que pasemos de ronda, 48 horas antes de cada uno de estos futuros partidos nos impongan nuevas exigencias y nos pongan otras trabas. Su palabra ha perdido valor», resaltan.

Los miembros de Barcelona con la Selección ya fueron multados con 12.000 euros por instalar una pantalla gigante en Plaza Cataluña. "como es obvio el problema de Ada Colau con nosotros viene de lejos" y afirman que Colau dirige un ayuntamiento "sectario que gobierna solo para una parte de la población y aunque lo oculten les chirria todo lo relacionado con la palabra "España".

Aún así, el partido de octavos de la selección se podrá ver en pantalla gigante. Eso sí, tendrá que ser en Terrassa, en el campo de futbol del Juan XXIII.