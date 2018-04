Cinco millones de personas sufren asma en España y la mitad no lo sabe

En España hay unos cinco millones de personas afectadas por el asma y la mitad de ellas desconoce que padece esta dolencia que abarca a todas las edades, "desde los cero a los cien años", y que no tiene cura. Así lo ha manifestado hoy a Efe la doctora Lorena Soto Retes, alergóloga del Servicio de Neumología y Alergia del hospital de la Santa Creu i Sant Pau, al término de una rueda de prensa en la que se ha presentado la campaña #Graciasxtanto, dedicada a las personas que colaboran a tratar, investigar y difundir esta patología.

Impulsada por la Fundación Lovexair y Novartis, con ocasión del Día Mundial del Asma, el próximo 1 de mayo, la iniciativa persigue concienciar a toda la sociedad de la importancia de saber más sobre esta dolencia, caracterizada por la inflamación y obstrucción de los bronquios. Existen tratamientos que controlan los síntomas y mejoran la calidad de vida, sin embargo, y según la doctora Soto, la patología tiene un infradiagnóstico de casi el 50 % y un mal control de los síntomas hasta en un 70 % de los casos. La facultativa ha llamado también la atención sobre el hecho de que el asma no tiene por que ser de origen alérgico: "Es verdad que hay una gran proporción, entre un 60 y un 70 por ciento que serán alérgicos pero el resto puede tener asma y no serlo".

Para quien no reconoce sus síntomas y no sabe que la padece ha explicado que a veces se confunde con resfriados comunes, o rinitis alérgica ya diagnosticada. "Pero no hay que aceptar como normal que a veces te falta el aire, el tener como una opresión en el pecho, el que parece que hay un silbido en el interior, o tengo una tos seca muy pesada, casualmente después de la noche, o después de una risa. Son indicadores que deben llevarte a consultar un médico".

Una reciente encuesta realizada por la farmacéutica Novartis a 1.333 pacientes refleja que el 94 % de los que padecen asma alérgica grave (incluyendo niños y adultos) son incapaces de controlar su enfermedad completamente. La mitad de los pacientes encuestados reconocieron además que la dolencia afecta negativamente a su autoestima y casi al 50 % se le había diagnosticado alguna patología psicológica a causa del asma: ansiedad en un 40 % y depresión en un 28 por ciento. Como conclusión se ha incidido en lo importante que resulta para controlar mejor la patología atajar dos de sus principales factores de riesgo: la contaminación ambiental y el tabaco