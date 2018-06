César Alierta apuesta por una educación digital para un mundo que ya lo es

El presidente de la Fundación Telefónica, César Alierta, ha instado hoy a implantar una educación digital porque, en su opinión, se necesitan profesionales con conocimientos en la materia en el contexto de un mundo globalizado que "ya es digital".

Alierta se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas, previas a su intervención en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, bajo el título "La lengua española como factor de excelencia internacional", donde ha apostado por instaurar una educación enfocada al ámbito digital.

En este sentido, ha lamentado que la formación primaria, secundaria y, sobre todo, universitaria y profesional "no está preparando" a las nuevas generaciones de profesionales para las necesidades del mundo actual. "Hay que instaurarlo: cuesta muy poco dinero y se puede hacer muy rápido", ha enfatizado.

Además, ha urgido a fomentar la cultura hispánica entre todos los países en los que se habla español, un idioma que, en su opinión, supone "un activo espectacular" en el contexto de la globalización.

En este sentido, ha considerado necesario el trabajo en común de los países que hablan español e incluso Brasil, que dentro de ese grupo constituiría un mercado mundial de 700 millones de habitantes, lo que, según Alierta, es "una oportunidad histórica" para España.

En su opinión, habría que hacerlo "antes de que finalice el año" porque "es una oportunidad que no podemos perder". "Es raro que no se haya hecho hasta ahora, pero es que se ha hecho siempre un enfoque muy particular y España por su cuenta", ha señalado.

En este momento, ha afirmado, en las redes sociales el español es el segundo idioma que más se utiliza, aunque cree que llegará un momento, si continúa esta progresión, que será "el primero".

Tras recordar que actualmente es el segundo que más se habla por detrás del mandarín, ha insistido en que el español tiene la oportunidad de ser "el más universal".