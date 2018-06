El cartel de la Feria del Toro de San Fermín 2018 levanta la polémica

La Casa de Misericordia de Pamplona ha elegido una obra pictórica creada por el artista francés Loren Pallatier para anunciar la Feria del Toro 2018, donde puede apreciarse la figura de un minotauro frente al ruedo pamplonés.

Loren Pallatier explica que su obra, un minotauro que da la espalda al observador porque se encuentra corriendo el encierro.

Pero, a través de una publicación en Facebook, compartida más de 40 veces, las críticas ha arreciado sobre esta pintura tachada de "cartel machote", coincidiendo con la puesta en libertad provisional de 'La Manada', un grupo de cinco jóvenes sevillanos condenados a nueve años de cárcel por abusos de una joven en los Sanfermines de 2016.

También ha salido críticas en Twitter, donde algún usuario de esta red social ha preguntado directamente al alcalde, Joseba Asirón, si ese era el cartel que promocionaba las fiestas de San Fermín.

@josebaasiron ¿Es cierto que este cartel existe y promociona la fiesta de San Fermín? Si es así me parece muy poco acertado y casi una burla. No soy vecina de su pueblo, pero me siento en la obligación de pedir su retirada por apoyo a las compañeras que asistan a las fiestas. pic.twitter.com/imkuW0dWZv