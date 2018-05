Se busca familia con hijo para revivir viaje de un menor extranjero a España

MENORES INFORME

Madrid, 21 may (EFE).- Save the Children ha lanzado la campaña "Se buscan familias", con la que pretende seleccionar a una familia con hijo menor adolescente para reproducir el viaje que realizó un menor extranjero senegalés que llegó solo en patera a España.,"Queremos que esa familias vivan la experiencia de ese viaje desde Senegal a España para que luego lo puedan contar", ha explicado el director general de Save the Children, Andrés Conde, durante la presentación del informe "Lo más solos", q