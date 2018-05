Bancos alimentos necesitan 7,5 millones de litros de leche para 200.000 niños

La Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) calcula que este año necesitarán 7,5 millones de litros de leche para 1,5 millones de personas que en España no pueden acceder a este producto básico, de las que 220.000 son menores.

Para ello, la Obra Social La Caixa ha impulsado por cuarto año la campaña "Ningún niño sin bigote", con la que el año pasado lograron 1,2 millones de litros, para la que pondrá a disposición las 4.853 oficinas de la entidad bancaria hasta el 13 de julio, así como canales electrónicos y el envío de SMS.

"Con solo cuatro euros, un niño podría tener leche para dos meses", ha subrayado en rueda de prensa el director de Instituciones de Caixabank en Madrid, Juan Antonio Peña, quien ha recordado que los donativos también se pueden hacer a través de la web www.granrecogidadeleche.es.

Y es que España, donde uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza, "está en los primeros puestos de pobreza infantil de Europa", en concreto el quinto, ha añadido la directora del departamento de Colaboraciones con Entidades Sociales de la Fundación Bancaria, Joana Prats.

Más de 1,5 millones de españoles tienen que acudir diariamente a los bancos de alimentos, de los que 220.000 son menores; la cantidad de beneficiarios "ha ido disminuyendo", pero "muy poco", tan solo un 2,5%, ha lamentado el director de Fesbal, Ángel Crespo.

Un descenso que achaca al retorno de muchos inmigrantes, al descenso de la natalidad y a la bajada del paro.

Para atender a estas personas, Fesbal repartió 5 millones de litros de leche en 2017, una cantidad insuficiente para lograr el objetivo mínimo recomendado por los expertos de un litro por persona y semana.

Los 55 bancos de alimentos agrupados en la Federación se han marcado como objetivo conseguir 7,5 millones de litros este año para garantizar 3 litros mensuales por persona.

El párroco de San Juan de Dios de Vallecas, Gonzalo Ruipérez, reparte 6.000 litros de este producto a más de 400 familias con niños; sin embargo, según el mismo ha explicado, a veces tiene que ayudar a "aguar" la leche mezclándola con agua porque no son suficientes.

La mayor parte de personas que acuden a su parroquia son españoles de la UVA de Vallecas; el 20 % son de etnia gitana y también hay inmigrantes de países árabes o de Europa del Este derivados de otras parroquias; el reparto de los alimentos se hace con un filtro económico "exquisito" para "dárselos a quienes verdaderamente lo necesitan".

Sin embargo, el párroco ha recalcado que "los alimentos son un medio" para conocer las causas que llevan a estas personas a esa situación, no un fin, por lo que ha pedido "no asumir como crónico lo que no debe ser cronificable".

Al acto ha acudido también el chef Sergio Fernández, quien ha mostrado su asombro por la contradicción de que "España sea líder en alimentos y también en malnutrición". "Llega el momento de pensar que todos podemos hacer algo y éste es el momento", ha resaltado.

También ha colaborado la ilustradora Lyona con el libro "Todos contra el vacío", en el que da vida a Rita, una pequeña que tiene que convivir cada día con el vacío que le produce la falta de leche; sin embargo, con la solidaridad de todos, logrará ir haciéndolo más pequeño y vencerlo.