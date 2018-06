Amaia Montero, no estás sola: otros 'cantazos' históricos

Amaia Montero es noticia. Este fin de semana ha empezado su gira Nacidos para creer, pero la ex cantante de 'La Oreja de Van Gogh' no está en boca de todos precisamente por esto. Y es que su actuación en San Antonio de Renedo (Cantabria) ha dejado mucho que desear, por los comentarios que sus seguidores han hecho en redes sociales después del concierto. Desafinada, cantando en un tono diferente al de su banda, con una vocalización difícil... No fue el mejor día de la irundarra:

Pero la cantante no es la única que ha dado el cante (para mal) en directo sobre un escenario. Otros antes que ella lo han hecho y quizás en peores situaciones y ante públicos más masivos. Aquí tenemos unos ejemplos:

Eurovisión, corral de gallos

A España no le ha ido demasiado bien en Eurovisión últimamente. Y es que algunas actuaciones no han ayudado mucho. Muy reciente está uno de nuestros gallos más famosos. Manel Navarro interpretando Do It For Your Lover, año 2017. Quedamos últimos, y es que este desafinar al final del tema estropea todo lo anterior:

Dos años antes, en 2015, Edurne se presentaba con Amanecer al festival europeo de la canción. No, tampoco, nos fue bien: España quedó en la posición número 21 con solo 15 puntos. Y la artista, que había preparado una canción solvente con la que teníamos buenas expectativas, nos dejó este momento:

Vamos aún más atrás: año 2013. Una banda de éxito en España como 'El sueño de Morfeo' llegaba a Malmö (Suecia) con Contigo hasta el final. Ir con un grupo de estas características pronosticaba, al menos, cierta seguridad para nuestra representación. Nada de eso. La vocalista, Raquel del Rosario, entra desafinada en la canción... y de ahí no sale. Quedamos penúltimos. Como ejemplo, os traemos la versión oficial, la que todo el mundo escuchamos... y la versión en la que solo se escucha a la cantante canaria:

No todo lo que desafina en Eurovisión es español. Ni mucho menos. Vale la pena, en este sentido, recordar lo que perpetró Macedonia en el año 2000. Era su tercera vez en el Festival. El grupo se llamaba XXL y la canción 100% te ljubam (100 te quiero). Juzguen ustedes mismos:

Grandes gallos de grandes artistas

Los más grandes también han cometido errores. A todo el mundo le puede pasar. Por ejemplo, a alguien joven pero ya consolidado como Justin Bieber, cantando este Pray (minuto 1'08")

Para grande de verdad, Whitney Houston. Pero ella tampocó escapó a dar la nota (o de no llegar a ella) alguna vez. Y lo hizo en su tema más famoso, I will always love you, de la película El guardaespaldas. Atentos al segundo 12.