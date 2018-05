Alerta por conspiración: Nueva Zelanda fuera de los mapas del mundo

¿Dónde está Nueva Zelanda? Pues según los libros de geografía e historia, Nueva Zelanda, New Zealand, o en maorí, Aotearoa, la tierra de la gran nube blanca, es un país de Oceanía, localizado en el suroeste del océano Pacífico formado por dos grandes islas: la Isla Norte y la Isla Sur, junto a otras muchísimas islas menores, destacándose entre ellas la Isla Stewart y las Islas Chatham. El Reino de Nueva Zelanda también incluye a las Islas Cook y Niue (estados autónomos en libre asociación) y a Tokelau. La capital de Nueva Zelanda es la ciudad de Wellington, situada en la isla Norte.

Nueva Zelanda, notable por su aislamiento geográfico, está situada a cerca de 2.000 kilómetros al sureste de Australia en el mar de Tasmania, y sus vecinos más cercanos al norte son Nueva Caledonia, Fiyi y Tonga.

Además, es la tierra de los hobbits, el paraíso de los amantes de la aventuras con riesgo como el puenting y el país de la danza haka que baila el equipo de rugby conocidos también por su fortaleza física. Y si esto te parece poco en Nueva Zelanda, la tierra con forma de nube blanca de ahí su nombre en maorí, cuenta con más ovejas que personas (aproximadamente seis ovejas por cada humano). Nueva Zelanda fue el hogar de unas de las aves más grandes del mundo: las aves moa que medían 3,6 metros de alto y pesaban 230 kilogramos. Esta es otra razón por la que es un paraíso para los amantes de la naturaleza al estár repleto de magníficas montañas y hermosas playas, 128 kilómetros de costa; así que es totalmente posible esquiar y hacer surf el mismo día.

Aún más en Gisborne, una pequeñita ciudad, es donde dan la bienvenida a cada año nuevo ya que es la primera en el mundo que ve la salida del sol sobre el horizonte a principios de año al estar a tan solo 496,3 km de distancia de la línea internacional de cambio de fecha, a 178° de latitud. Precisamente por sus características geográficas, geológicas y esas impresionantes montañas ha sido elegida para rodar grandes películas de los últimas décadas como 'El Señor de los anillos', 'El Hobbitt', 'King Kong', 'El piano' o 'El último samurái'.

Pues pese a todo esto hay grandes cadenas ya sea de alimentación como de decoración que no sitúan en el mapa de sus catálogos a este país. Olvido que incluye a museos, como el de Arte Contemporáneo de Singapur, o a entidades asociadas al centro de investigación Smithsonian, como el zoo del Central Park de Nueva York, revistas de viajes como la de aerolíneas multinacionales como Iberia y así una larga lista que ha llevado a la primera ministra neozelandesa, Ja­cinda Ardern, a lanzar una campaña para acabar con tal desprecio bajo el lema: "ALERTA DE CONSPIRACIÓN: New Zealand ha sido dejada fuera de una creciente colección de mapas en todo el mundo".

