Adolescentes cantan contra el tabaco, el ladrón de su libertad

"Un ladrón de libertad que se ensaña con crueldad. Deja de fumar, siente el corazón y, a pleno pulmón, canta esta canción", es el mensaje que los adolescentes ganadores del concurso de singles "No dejes que el tabaco entre en tu vida" quieren lanzar a otros escolares ante el aumento del consumo.

Los jóvenes parecen ser conscientes del peligro que supone para su salud consumir esta sustancia, pero, sin embargo, los oncólogos advierten de que sigue aumentando el número de ellos que fuma a diario. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, el 34,7 por ciento de los menores de entre 14 y 18 años ha consumido tabaco en el último año, lo que supone un aumento de 3,3 puntos respecto al año anterior. Y la edad media de inicio es de 13,9 años. "Los oncólogos estamos muy preocupados porque crecer tres puntos al año es mucho", ha dicho esta mañana, en declaraciones a EFE, el doctor de la Fundación Jiménez Díaz Manuel Domine, quien ha abogado por hacer más campañas de concienciación contra esta droga.

Por ello, y en vísperas de la conmemoración del Día Mundial Contra el Tabaco, que se celebra el próximo jueves, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (Gecp) ha celebrado hoy la entrega de premios a escolares del concurso "No dejes que el tabaco entre en tu vida". El centro escolar Benalmádena (Málaga), con su canción "Di no al tabaco" se ha alzado con el primer premio por su mensaje claro y su rotundo "No" a ese primer cigarro. En segunda posición, "Fumar perjudica y tu cuerpo lo indica", del colegio Condes de Aragón de Zaragoza, que explica los graves efectos del tabaco en la salud. Y, en tercer puesto, el club valenciano de gimnasia rítmica Atzar con "Atzar contra el tabaco", una canción que demuestra que el deporte es un buen aliado para luchar contra este tóxico. "El tabaco te mata eso es una realidad, no busques una excusa para empezar a fumar. El tabaco es una droga que te quita libertad", ha rapeado Diego Moreno, de la ONG Músicos por la Salud, quien ha creado la partitura sobre la que se han creado las canciones presentadas por 300 escolares participantes de toda España.

Durante la gala, han recordado que 75.000 niños españoles por debajo de la adolescencia -desde los 10 a los 14 años- fuman a diario, según el último informe del Tobacco Atlas. Otro dato aún más preocupante para los oncólogos, que inciden en la necesidad de la concienciación para evitar más muertes. Pero, ¿por qué los adolescentes empiezan a fumar cada vez antes? El doctor Domine ha explicado a EFE que es porque "se creen más maduros, más mayores y hay como una especie de moda entre ellos, en la que además algunos lo mezclan con el cannabis". El especialista cree que hay que hacer que los jóvenes entiendan que esta sustancia es sinónimo de muerte, ya que en España más de 57.200 personas mueren a causa de enfermedades provocadas por el tabaco, entre ellas el cáncer de pulmón, a pesar de ser éste el tumor más investigado