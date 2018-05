ACNUR: es una obligación legal rescatar vidas según el derecho internacional

SUCESOS REFUGIADOS

Madrid, 7 may (EFE).- La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en España, Francesca Friz-Prguda, ha destacado que es una "obligación legal rescatar vidas en el mar", en relación con el juicio que afrontan hoy tres bomberos sevillanos detenidos en Grecia cuando hacían labores de rescate humanitario.,"En el derecho internacional es una obligación legal rescatar vidas en el mar, no es opcional; podrían ser imputadas las personas que no lo hagan" por omisión del deber de