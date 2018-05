Un abogado insulta a los empleados de un bar neoyorquino por hablar español

Incidente xenófobo en pleno Manhattan. Un abogado neoyorquino ha sido acusado de racismo por increpar a los empleados de un restaurante porque estaban hablando en castellano con algunos de los clientes del establecimiento. Aaron M. Schlossberg, de 42 años, tiene su propio bufete de abogados al lado del restaurante en el que se produjo el incidente y era un cliente habitual.

"Tus empleados están hablando español con los clientes. Cada persona que he oído está hablando en español, él está hablando, él está hablando, ella también y esto es EEUU", dijo el hombre. La grabación del hombre fuera de sí están sacudiendo las redes sociales.

"Si yo pago para que vivan aquí, para que tengan servicio médico, lo mínimo que podrían hacer es hablar inglés", protestaba Schlossberg, que llegó a asegurar que los trabajadores del local seguramente "fuesen indocumentados" y que no dudaría en llamar alICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos).

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?



Please share this.



Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish...TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.



Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c