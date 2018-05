627.000 firmas piden al Congreso que se financie un ensayo pionero contra ELA

SANIDAD ELA

Madrid, 10 may (EFE).- Con el mensaje de que "el Gobierno no puede dejar morir a 4.000 personas al año por 492.800 euros", Jesús Gómez, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ha entregado hoy en el Congreso 627.000 firmas para que se financie un proyecto de investigación iniciado en Alicante contra la enfermedad.,"Queremos que ese ensayo se reanude. Es la esperanza que tenemos. No queremos morir", es la petición que ha lanzado Gómez, de 45 años, a través de un dispositivo electrónico,