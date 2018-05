La enésima (y etílica) duda resuelta por la RAE a 'La vecina rubia'

La famosa tuitera 'La vecina rubia', una mujer virtual, influencer, que nació con la intención de contar esos pequeños dramas diarios de la gente corriente, ha vuelto a convertir en viral una de sus consultas a la Real Academia Española (RAE). En este caso, con etílicas intenciones. Y es que la tuitera ha preguntado a la institución lingüística cuál es el plural del combinado 'ron con naranja'.

¡Hola, @RAEinforma ! Si quiero pedir dos copas con mi amiga, ¿cómo se lo pedimos al camarero? A) Por favor, ¿nos pones dos ron con naranja? B) Por favor, ¿nos pones dos rones con naranjas? C) Por favor, ¿nos pones dos rones con naranja? Ponerse piripi correctamente no es fácil.

Por supuesto, la RAE, como viene siendo habitual, ha aclarado sus dudas:

No es la primera vez que esta usuaria de Twitter, con 432.000 seguidores, pregunta sus dudas sobre el buen uso del español a la RAE. Hace poco más de un año, en abril de 2017, hacía referencia a una famosa frase de Lola Flores para saber si era correcta o no:

Hola @RAEinforma !

Estoy ensayando por si me persiguen paparazzis y querría saber si el famoso "si me queréis irse" es "si me queréis idos".