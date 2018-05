El PP empieza a mover fichas en Madrid para detener su hemorragia de votos

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, comenzará este lunes su ronda de consultas con los distintos partidos políticos con representación en la cámara autonómica para elegir al sucesor de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad. El PP sigue deshojando la margarita y todavía no ha dado a conocer a su candidato, (es probable que lo haga en las próximas horas), pero ofrece ya algunas pistas. El objetivo está claro: resistir, frenar la sangría de votos, y ganar en papeletas y escaños el año que viene, con la posibilidad de pactar con Ciudadanos. Y siempre siendo conscientes de que la mayoría absoluta será ya una quimera para ellos.

Mariano Rajoy es aficionado del Real Madrid, pero aplica siempre la táctica del Cholo Simeone: partido a partido; o la de su mentalidad de opositor: tema a tema, lo que sigue desesperando a más de uno, que no entiende por qué no se ha despejado ya la principal incógnita: quién será el próximo presidente de la comunidad... En Génova se ha mirado con lupa el currículum de los 48 diputados en la Asamblea, (los únicos en poder ocupar la presidencia), para evitar futuros escándalos en los próximos meses. Y algunos de los candidatos admiten que el papelón puede ser interesante, porque, el designado no será candidato el año que viene y porque, en el tiempo que queda, están pendientes de dilucidarse en los tribunales el caso Gürtel, la Púnica, Lezo... Platos de mal gusto, para cualquiera, en definitiva.

En Génova, eso sí, se deja claro que no van a hacer tábula rasa y apuntan, por ello, que Ángel Garrido puede seguir en su puesto, aunque no se descartan a otros consejeros como Rollán u Ossorio. Lo importante es subrayar que la gestión de Cifuentes, a pesar de todos sus errores personales, ofrece un balance positivo, y que Madrid sigue siendo uno de los principales motores de la economía española.

El segundo capítulo del libro del presidente pasa por designar a la persona que pilotará el partido hasta que, después de las elecciones, se celebre un nuevo congreso en Madrid. Se puede hacer a través de una Junta Directiva, o, (la posibilidad con más opciones), nombrando una gestora. Y aquí todo apunta a Pablo Casado, para presidirla. El vicesecretario de Comunicación es palentino de nacimiento, diputado por Ávila, pero conocedor de los entresijos de la política madrileña porque fue presidente de Nuevas Generaciones. Su perfil gusta al sector más conservador del partido (tiene buena relación con Aznar y Aguirre), y se da por hecho que, él sí, será candidato, o al Ayuntamiento, o a la Comunidad. Dependerá de lo que digan las encuestas internas del partido. En Génova tienen claro también, que a Casado le tiene que acompañar en el ticket electoral un peso pesado, aunque será difícil, admiten, que la elegida sea Soraya Sáenz de Santamaría.

Los populares insisten en transmitir la imagen de que las cosas no están tan mal, y aseguran que sus sondeos dicen que, a pesar de la que está cayendo, de vivir el peor momento de todos en el partido en Madrid (hasta el momento, claro) hay un 20% de votantes indecisos que no se han ido a Ciudadanos y que pueden volver a votar al PP. Y la formación naranja, advierten, puede morir de éxito. Y es que, como subrayaba Giulio Andreotti: “no desgasta el poder; lo que desgasta es no tenerlo”.