Sin micrófonos | El PP ve casi imposible que Cifuentes siga al frente del partido en Madrid

La decisión no está tomada, pero en el PP lo tienen claro: Cristina Cifuentes no puede seguir al frente del partido en Madrid, pero esperarán, dicen, "a que baje el souflé". Permitirán que conserve el acta de diputada, pero ni condicionará el nombramiento de su sucesor, ni pilotará en lo sucesivo su formación, advierten. La razón: que ya no tiene capacidad, ni objetividad. En el partido subrayan que está afectada por una situación personal, "se siente víctima", pero tiene que entender "que su carrera ha acabado", que ya no tiene credibilidad, apuntan incluso con pena, "ni para ir al supermercado, porque son capaces de lincharla".

En el PP creen por ello, que el paso de las horas y de los días le hará ver la realidad y ella misma "se irá desmoronando" porque, se preguntan, "¿a qué está esperando, a que salga algo más?". Y es que, los populares siguen sin salir todavía hoy de su asombro, y no entienden cómo aguantó tanto después de conocerse el escándalo del máster, si sabía que existía un vídeo en el que se le veía con las famosas cremas en el bolso, como ella misma ha admitido. Por eso, concluyen: "le ha faltado generosidad y lo ha gestionado todo muy mal desde que saltó el escándalo".

En el partido reiteran que desconocían la existencia de ese vídeo, y los que la defendieron no ocultan estos días su asombro y su disgusto por haber dado la cara por ella. Por eso, entre otras cosas, Rajoy no dedicó a la presidenta ni una palabra amable en las valoraciones que hizo ayer sobre su adiós, y eso, que su gestión en Madrid, apuntan, ha sido muy buena.

Los populares siguen manteniendo que el vídeo no ha sido filtrado desde dentro, aunque algunos tienen sus sopechas, y no ocultan su preocupación porque algo así haya podido suceder, sobre todo por el daño que ha hecho a un partido que ya estaba muy tocado.

La dirección del PP ya está barajando nombres para decidir quién será el sustituto de Cifuentes en la Comunidad, aunque, de cara a galería, reiteran que se hará consultando a la dirección regional. En Génova se realiza a cada currículum de cada aspirante la prueba del algodón. Y es que la historia no se puede volver a repetir. Va en ello, su propia supervivencia. De todas formas, todo apunta a que el nuevo presidente será transitorio, que no encabezará las listas del partido en las elecciones del año que viene.