Las armas de Interior en Cataluña tras el 155: la Junta de Seguridad y el efecto Trapero

No es ya una posibilidad. El nuevo president de la Generalitat, Quim Torra, no ha convencido a José Luis Trapero para convertirlo en el “símbolo” del regreso a la Generalitat del “Govern legitim”, como gusta decir al huido Puigdemont. La nueva administración secesionista de Cataluña le ha hecho llegar al que fuera primer comisario de los Mossos d'Esquadra, según fuentes de la seguridad del Estado consultadas por cope, que su vuelta sería “crucial” para el proyecto que encarna el huido Puigdemont. Al mayor del Cuerpo “ni le apetece, ni le conviene”, nos dice una persona de su confianza. Esta pasándolo muy mal, según ese entorno, y pendiente del procedimiento por sedición que tiene abierto contra él la juez Lamela en la Audiencia Nacional.

La situación que vive quien fuera un referente absoluto en la Institución, dicen otras fuentes sindicales, “es un aviso a navegantes de primera categoria, una auténtica losa”. A eso se suman unos 200 mossos imputados que están dando cuenta ante los jueces de su actitud presuntamente fuera de la ley los dias 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017. Es lo que ya comentan muchos como el efecto Trapero. A ese precedente se aferran ahora desde el Minsiterio del Interior para mantener la esperanza de que no se les ordenarán “nuevas veleidades”. Es más, coincide Toni Castejón, secretario general del Sindicato de Mossos D'Esquadra (SME): “de recibir una orden de dudosa legalidad se exigirían, después de lo vivido, indicaciones claras y por escrito. De ser ilegal, se advertiría que eso no lo pueden ordenar.” En los despachos de Interior, en Castellana 5, se recuerda estos dias el articulo 104 de la Constitución.

La Seguridad del Esatdo no es delegable, es compartida. La policías autonómicas son parte de la estructura de la Seguridad del Estado. Es la idea de la que se tira para reforzar a partir de la suspensión del articulo 155 el papel de la Junta de Seguridad de Cataluña. Es el órgano que reune a todos los implicados en materia de seguridad en la comuidad autonoma. “Existe legislacion y desarrollo legislativo a través de la Junta de Seguridad para garantizar el cumpliento de los objetivos legalmente establecidos”, nos dice un alto responsable de esos dispositivos. En los aparatos de la Seguridad estatal tienen “la sensación de que todos se van a tentar la ropa antes de emprender cualquier desafío en ese frente”. Si se rompieran los “criterios de lealtad mutua”, dicen esta fuenets, “no se harán concesiones”. Se restituiría el orden de manera inmediata. Los limites estan claros: el respeto a la Constitucion, al Estatuto y al marco juridico en general. Se busca un Jefe para los Mossos.

El primer desafío, además de elegir al nuevo Director general de los Mossos, será designar al sustituto del actual primer comisario, Ferran López. Nunca ha negado su buena relación y cercanía al cesado Trapero. Era uno de sus hombres de confianza. Eso no le impidio ser elegido por el ministro Zoido para llevar a cabo la intervencion del cuerpo con arreglo al articulo 155. Ese respaldo casi general parece mantenerse siete meses despues. Hasta ayer mismo nadie se habia puesto en contacto con Lopez desde el nuevo aparato administrativo que encabeza Torra.

LA clave está en ver a quién se encomienda el área de Interior en el nuevo Gobierno. Si el elegido es Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se da como muy probable la designacion del comisario Molinero, otro imperecedero del uniforme azul. Si se encomienda las tareas de Seguridad a Junts per Cataluña las quinielas se abren. Inlcuso no se descarta la eleccion de un perfil más técnico porque, a pesar de lo que les pide el cuerpo, “saben los de Torra que determinados movimientos en esa materia les pueden traer más inconvenientes que ventajas.” Es lo que piensa por los pasillos del Ministerio del Interior, desde donde han mantenido la intervencion de los Mossos hasta esta misma semana.