El Guardia Civil de 'La manada' utiliza una llamada al 091 para defender su gestión del pasaporte

El 091 graba todas las llamadas que recibe y una de esas comunicaciones se escucharon este jueves en la Audiencia Provincial de Navarra durante la extensa “vistilla” celebrada para decidir sobre el futuro penitenciario de Antonio Manuel Guerrero, condenado a 9 años de carcel por abuso sexual durante los snfermines de 2016. El miembro de la Manada, que declaró por videoconferencia desde la Audiencia de Sevilla, quiere demostrar con ese audio que él nunca quiso renovar el pasaporte, como asegura la Policía en su informe, sino informarse sobre qué debe de hacer si ha perdido el pasaporte que el juez le insta a entregar en sede judicial ante su puesta en libertad provisional.

Fuentes al tanto de esa pesquisa aseguran a Cope que en esa grabación se oye a Guerrero hablar con con la base del 091 en Toledo. El condenado asegura “de manera genérica”, según nuestras fuentes, que no sabe qué pasos debe dar. Se le respodne que se dirija a la oficina policial de expedición de documentos y alli le informarán. Esa llamada se produce el mismo dia 22 de junio, a las pocas horas de salir de la cárcel militar de Alcalá Meco, dada su condicion de guardia civil. En un primer momento la Seccion Segunda de la Audiencia de Navarra solicitó a la Policía en Sevilla una posible grabación en el 091 de Alcalá. Sin embargo ni en la base de la localidad madrileña ni en la de Madrid se localizó el doicumento sonoro. Fue finalmente en Toledo donde quedó registrada la llamada de Guerrero.

El codnenado de la Manada mantiene su versión, corroborada por los testigos de su entrono que comparecieron en la vistilla, de que él no pretendió hacerse con un nuevo pasaporte sino informarse sobre qué hacer si no lo encomtraba y se lo solicitaba el juez. Las dos funcioanrias de Polciia que le atendieron cuando acudió eñ 25 de junio al Centro de documenatcion de Tablada en sevilla se ratificaron en lo dicho en su informe al tribunal de Pamplona: que solicitó hacerse el documento porque no lo encontraba y admitió que estaba inmerso en un procedimeinto judicial cuando en la pantalla del ordenador se disparo la alerta de que tenia prohibida la salida del terriotiro nacional como medida cautelar de la justicia. En ningun momento exhibió ningún auto judicial.

No sólo Guerrero se encuentra sin pasaporte. Otro miembro del grupo de sevillanos condenados, el militar Alfonso Jesús Cabezuelo, notificó por escrito al tribunal que no dispone de ese documento. “Esa es la vía correcta”, asegura una fuente juridica al tanto de la cuestión.

Ahora la Sección deberña decidir si envía a prisión a Antonio Manuel Guerrero o le mantiene en libertad provisional. La cuestión no es si lo hizo mal o bien, sino si hubo o no intención de huir detras de esa gestión. El aboagdo de su defensa asegura que fue “un exceso de celo”, pero la Sala valorará. Ayer la vsitilla se convirtio en “una especie de juicio” en la uqe se practicó, ademas de la exposicion del sonido del 091, a decir de estas funtes, “una amplia prueba”.