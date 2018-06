25 años de la visita de un Santo a Sevilla

Hace 25 años la ciudad despertó bien temprano. No era 15 de agosto pero la Virgen de los Reyes salió a la calle en procesión a las ocho de la mañana como colofón del Congreso Eucarístico y anunciando la inminente visita del Papa. Juan Pablo II volvía a Sevilla 11 años después de beatificar a Sor Ángela de la Cruz. Ahora, ambos son santos.

Aquel 12 de junio de 1993 hacía calor, pero no fue impedimento para que cientos de personas se dieran cita en la plaza de la Virgen de los Reyes para presenciar una de esas imágenes que quedarán para la historia de la ciudad; El Papa dirigiendo el rezo del Ángelus en el balcón de la Giralda “ la plegaria en honor de Nuestra Señora , tan amada y venerada en esta tierra, que, con justificado orgullo, llamáis de María Santísima”. Durante los dos días que San Juan Pablo estuvo en Sevilla, miles de personas le acompañaron en cada uno de los actos; la misa en el Palacio de Deportes en la que ordenó a 37 sacerdotes y la misa statio orbis con la que se clausuró el Congreso Eucarístico a la que asistieron 600 mil. En ese lugar, el Papa se postró ante la imagen de la Pura y Limpia del Postigo dejándonos otra gran imagen para el recuerdo. Sevilla, 25 años después sigue manifestando su cariño a Juan Pablo II y le recuerda a diario con esa imagen que está situada en la plaza de la Virgen de los Reyes, la misma en la que Sevilla le cantó aquello de “ no te vayas todavía”. Se fue, pero se quedó en el corazón de la ciudad.