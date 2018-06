San José Cafasso

Ante esta situación, él se instala en el “Convitto” San Francisco de Asís de Turín, buscando una formación interior para no caer en los mismo errores que otros cristianos, arrastrados por las circunstancias. Pero allí no sólo tuvo oportunidad de formarse, sino también de acompañar a otros en su vida espiritual y humana hasta tal punto que fue profesor de Teología Moral y Rector del Convictorio sucesivamente. La vida interior y la pureza de costumbres para salvarse y no ir al Fuego Eterno fueron las constantes que predicó, así como tres columnas presidieron siempre su vida: Jesús Sacramentado, La Virgen y el Papa, Vicario de Cristo. Su testimonio y su palabra convirtieron, incluso a condenados a muerte, contando en todo momento con el apoyo de San Juan Bosco. Moriría en 1860.

Iconografía: Se le representa con sotana y roquete en el altar.

Otros Santos: María, de Oignies, Agripina y Jacobo.