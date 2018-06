Natividad de San Juan Bautista

Hoy 24 de junio son seis meses antes de Nochebuena, que precede a la celebración del Nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. De esta forma la Iglesia da sentido al Nacimiento del precursor unos meses antes.Tal y como señala San Lucas en el Evangelio, Zacarías es un sacerdote de la Antigua Alianza, casado con Isabel y de edad avanzada, que no tenían hijos. Un día que le tocó por turno hacer la Ofrenda el Arcángel San Gabriel se le aparece en el atrio del Templo donde le anuncia que serán padres de un Niño que preparará el Camino del Señor. Como no da crédito y pide una señal, queda mudo hasta el Nacimiento del niño. Al salir y no poder hablar, la gente entiende que ha visto un Mensajero Divino. Cuando a Isabel se le cumple el tiempo, da a luz a su hijo y todos le van a poner por nombre Zacarías como su padre al circuncidarle. Sin embargo la madre interviene diciendo que se llamaraá Juan. Extrañados preguntan al padre por señas y él en una tablilla escribe Juan. Así el niño va creciendo y robusteciéndose hasta el momento de ir al desierto y presentarse a Israel. En el Evangelio también Juan llegan un momento en el que dice que el mesías ha de crecer y él menguar y precisamente a partir de hoy bajan los días y en Navidad empiezan a crecer.

Iconografía: Hay muchas representaciones del momento en el que Zacarías e Isabel presentan al pequeño Juan a sus familiares y amigos.