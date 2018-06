Rubén Cela: "cumprín un ciclo e agora quero adicarlle tempo á familia"

Entrevista en Cope+Santiago tras el anuncio de su marcha

El portavoz nacionalista en el concello de Santiago dice que su decisión de no repetir como candidato a la alcaldía no ha sido fácil de tomar, pero que es la más "honesta y sincera" que podía adoptar en este momento. Asegura Rubén Cela que hacer política local "mínimamente ben" requiere un trabajo absorbente que dificulta "outro tipo de cousas" así que "marcha para casa" para poder dedicarle más tiempo a su familia después de siete años como cabeza de cartel del BNG compostelano. Añade que para el Bloque es también un buen momento para dar el relevo, porque la organización está "cohesionada"y "mucha gente que había dejado de mirar para el BNG" vuelve a tenerlos en cuenta. Sin pronunciar el nombre de Goretti Sanmartín, Cela afirma que para él "no hay discusión sobre quién debería ser el próximo candidato o candidata" nacionalista en Santiago. La duda se solventará en todo caso este mes de junio. Repasando esta etapa que está a punto de cerrar, lo tiene claro: lo peor, la tragedia de Angrois y lo mejor, la oportunidad de "coñecer a xente extraordinaria".