Protesta de la Escola Municipal de Música

Es noticia el cierre de la CIG en el concello de Santiago, ayer, y la huelga indefinida del personal de la Escuela Municipal de Música de Santiago.

Ayer quedaron suspendidas las actividades y conciertos, como acción de protesta por el futuro incierto de los empleados del centro.

El motivo lo venían denunciando desde hace semanas.

El centro se estaba gestionando sin contrato y Compostela Aberta sacó el servicio de nuevo a concurso, pero el gobierno municipal no incluyó en los pliegos la obligatoriedad de subrogar a los trabajadores, explican que porque la ley no lo permite.

Solo se ha presentado una firma, y ayer se abrían los sobres de contratación: la empresa no incluye a los profesionales actuales y además empeora el servicio, según el sindicato CIG.

A última hora de la mañana, el alcalde, Martiño Noriega, se reunía con los trabajadores y los delegados sindicales.

Nos atendía la teniente de alcalde María Rozas, le preguntábamos en COPE Más Santiago por esta cuestión y posibles soluciones. Anuncia contactos con la empresa para intentar que los puestos de trabajo estén asegurados e insiste en que en el concurso la puntuación de la subrogación era muy elevada.