Música e pirotecnia danse a man en Vedra

XVI Festival de Bandas de Música do Patio

Este venres arranca unha das citas ineludibles para os amantes da música de banda en Galicia: o Festival do Patio, que se celebra no pazo de Ortigueira, en Santa Cruz de Ribadulla. O director da formación anfitriona, José Rodríguez Ramos, contounos en Cope+Santiago como a programación da primeira xornada está pensada sobre todo para os máis pequenos, con inchables e xogos tradicionais dende as sete da tarde. A continuación, representarase unha comedia musical, A Gata con Zocos, a cargo da propia banda e o grupo A Cova das Letras. O sábado pola tarde, o certame contará coa participación de dúas bandas combidadas, a de Onil, en Alicante, e a Banda Artística de Merza. Tamén subirá ó escenario a Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, claro. Prométese un final espectacular, porque xuntos, coa colaboración da Pirotecnia Penide, interpretarán a Obertura 1812 de Ttchaikovsky... Os canóns rusos soarán máis fortes que nunca este sábado en Vedra!