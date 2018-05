Feijóo: "2021, un Año Santo para proyectar Galicia en el mundo"

Creada la comisión organizadora del próximo Xacobeo

Un año santo fiel a la tradición, a la historia y del que los gallegos del futuro se sientan orgullosos: así se refirió el presidente de la Xunta al Xacobeo 2021 cuya comisión organizadora se constituyó formalmente este miércoles. Sobre la mesa, la planificación estratégica que esperan aprobar a finales del verano, con las aportaciones de todos los miembros, además del gobierno gallego, arzobispado, Fegamp, concello de Santiago y Delegación del gobierno. Núñez Feijóo subrayó que se está trabajando con tiempo, que no se va a repetir la improvisación que encontraron en el cambio de gobierno de 2009 y puso en valor medidas que ya dan fruto: antes del 25 de Julio se inaugurará la restauración del Pórtico de la Gloria y en la primavera de 2019 estará a punto el Monte do Gozo. Estamos además en puertas del primer Festival Son do Camiño, que avanzó, se repetirá anualmente hasta 2021. Afirmó el presidente gallego que el reto es que los peregrinos que vengan ese año se conviertan en prescriptores de Galicia y se cambie la proyección de nuestra comunidad en el mundo. Para ello reclamó la implicación de todos, administraciones y también do “pobo acolledor”. El alcalde de Santiago comprometió la colaboración del ayuntamiento y añadió que espera que no se dupliquen energías ni fondos públicos.